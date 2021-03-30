Александр Лукашенко ввел ответные санкции против Евросоюза

Минск, 30 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении ответных ограничений против зарубежных стран, которые приняли санкции в отношении Минска.

Под белорусские санкции попали несколько физических и юридических лиц Евросоюза (ЕС). Конкретный перечень товаров и услуг, на которые распространяются ограничения, будет установлен Советом министров.

«Документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Белоруссии», — указано в сообщении на сайте главы государства.

Ранее сообщалось, что Брюссель на год продлил санкции против Белоруссии. Ограничительные меры Евросоюз связывает с якобы продолжающимися преследованиями гражданского общества со стороны властей.