Трубоукладчик «Северного потока — 2» направился к месту проведения работ

Москва, 30 марта. После месяца тренировок у берегов Калининграда трубоукладчик «Академик Черский» взял курс на запад, к месту достройки «Северного потока — 2», следует из данных систем контроля.

Судно должно присоединиться к строительству трубопровода по дну Балтийского моря. В начале текущего месяца «Академик Черский» покинул германский порт Висмар, где находился с конца января 2021 года. Сообщалось, что у берегов Калининграда трубоукладчик проведет ходовые и предэксплуатационные испытания, чтобы после приступить к строительным работам в исключительной экономической зоне Дании. На данный момент место назначения судна указано как зона открытого моря, время прибытия — 31 марта.

Сейчас укладку труб «Северного потока — 2» осуществляет баржа «Фортуна». В декабре прошлого года она уже построила 2,6 км газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Украинский «Оператор ГТС» ранее сообщил, что Киев и Варшава борются с российским газопроводом, так как он представляет для них угрозу. Участники заседания рабочей группы по вопросам энергетики заявили, что методом борьбы против проекта является развитие сотрудничества между странами и объединение потенциалов украинского и польского рынков газа.