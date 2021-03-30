Вера Брежнева трогательно поздравила дочь с 20-летием

Москва, 30 марта. Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева в личном микроблоге в Instagram поздравила с днем рождения свою старшую дочь Соню, которой 30 марта исполнилось 20 лет.

В честь дня рождения наследницы певица поделилась редкими архивными кадрами. На одном из снимков, который особо растрогал фанатов, артистка запечатлена со спящей новорожденной дочкой. Брежнева оставила нежное послание своему повзрослевшему ребенку, в котором призналась, что только с рождением Сони обрела настоящее счастье.

«Двадцать лет назад мы встретились, и это было мое самое первое настоящее осознанное счастье! Моя первая доченька, первая правнучка, внучка и племянница в нашей семье! Мой смысл, моя мотивация, мой учитель и моя бесконечная любовь. С днем рождения, мой Ангел», — подписала публикацию певица.

Поклонники артистки присоединились к поздравлениям и оставили большое количество теплых слов в комментариях. Она также отметили, что старшая наследница Веры Брежневой внешне очень похожа на свою мать, их даже можно принять за сестер.

"Красотки обе, смотритесь как сестренки. Здоровья и всех благ, дети — наше все»; «Будь счастлива, мамина любовь», «С днем рождения! Поздравления маме, подарившей жизнь», — пишут фолловеры.

Отцом Сони является украинский чиновник Виталий Войченко. Также у певицы есть 11-летняя дочь Сара, которую она родила от своего экс-супруга — бизнесмена Михаила Кипермана.

Во вторник, 30 марта, день рождения также отмечает советский и российский актер Геннадий Юхтин. Ему исполнилось 89 лет. Жена актера Лидия Юхтина рассказала ФАН, как в их семье отмечают эту дату.