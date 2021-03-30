Баранец рассказал, что ждет бойцов ВСУ в случае нападения на Донбасс

Москва, 30 марта. Вооруженные силы ЛДНР готовы к любым силовым операциям со стороны ВСУ и уже заготовили новые «котлы» для оппонентов, рассказывает военный обозреватель Виктор Баранец.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали дислокацию бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в жилых кварталах у линии соприкосновения в Донбассе. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец убежден, что таким образом ВСУ прикрывают подготовку к силовой операции, информируют «Национальные Новости».

По мнению военного обозревателя, перемещения, совершаемые украинской армией – ни что иное, как режим просачивания и сближения с боевыми позициями Народной милиции Донбасса.

«Бронетехника обычно подгоняется для того, чтобы прикрывать специальные мелкие штурмовые группы, которые будут работать на этих улицах, а броня будет их прикрывать. Я не думаю, что украинцы настолько глупые и не понимают, что бронетехника на улицах любого города — это заманчивая цель для любого противника, потому что она может поражаться с четырех сторон. Я думаю, что все это есть признаки подготовки силовой операции в данном регионе», — сообщил Баранец.

При этом украинские силовики все реже обращают внимание на наблюдателей ОБСЕ. Они реализуют удобные для себя маневры даже в тех случаях, если те противоречат прежним договоренностям, отмечает эксперт и подчеркивает, что военнослужащие ЛДНР уже давно готовы к любым действиям со стороны ВСУ.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец заявил, что Киев пытается отвлечь внимание от Донбасса переброской сил к границе Крыма.