Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди забрала дочь у бывшего мужа

Москва, 30 марта. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Лиза Триандафилиди на протяжении трех лет судилась с бывшим мужем за право воспитывать дочь.

Недавно в своем Instagram-аккаунте Триандафилиди поделилась радостной новостью — она забрала свою дочь одиннадцатилетнюю Владу к себе. В соцсети звезда «Дома-2» опубликовала целую серию снимков, на которых позирует вместе с наследницей. Сейчас она наслаждается общением с ребенком, которого была лишена три года.

«Моя потрясающая дочь. Теперь мы живем вместе. И сейчас хочу максимум себя отдавать своей дочери», — рассказала Триандафилиди подписчикам.

Экс-супруг был против общения Триандафилиди с дочерью. Он даже внес ее номер в черный список контактов в телефоне Влады. Долго время участница реалити-шоу не могла связаться со своим ребенком. Однако теперь все проблемы и судебные тяжбы позади. Теперь девушке нужно наверстать упущенное время, пока ее не было рядом с дочерью.

«Что три года творилось у нас — суды, разбирательства. Ребенок прошел многое, есть темы, которые я с вами не могу обсуждать, потому что вижу, как она реагирует. И без специалистов никуда. У меня непростой ребенок», — объяснила звезда, отвечая на вопросы фанатов.

В конце прошлого года стало известно, что шоу «Дом-2» уходит с эфира канала ТНТ. Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала, что проект скоро вернется в новом формате и с новыми участниками.