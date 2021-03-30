Историк Кнутов объяснил, как войска РКО защищают небо над Россией

Москва, 30 марта. Войска ракетно-космической обороны России обеспечивают безопасность всего государства от угроз с воздуха, заявил директор Музея ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

Специалисты российских войск ракетно-космической обороны отмечают свой профессиональный праздник 30 марта. Первоначально, появившиеся еще в Советском Союзе войска РКО, были в составе ПВО, рассказал редакции Nation News Кнутов. Однако через некоторое время они стали самостоятельным родом войск. Спектр задач РКО был с самого начала был обширен, отметил эксперт. Военнослужащие следили за космическим пространством и обороняли страну от ракетной угрозы.

«Благодаря системам предупреждения о ракетном нападении создано сплошное радиолокационное двухдиапазонное поле на территории всей России. Это позволяет обнаруживать межконтинентальные баллистические ракеты на предельно максимальной дальности и максимальных высотах, своевременно оповещать руководство для принятия решения о нанесении ответного ядерного удара, перехвате ракет противника либо отсутствии реакции, если окажется, что ракета упадет не на территории РФ», — объяснил собеседник.

Ситуация в космическом пространстве в настоящий момент мониторится особой системой контроля, которая внимательно следит за российскими и зарубежными космическими аппаратами различного назначения, подчеркнул историк. Он отметил, что космос постепенно превращается в арену боевых действий. Кнутов обратил внимание на то, что пока на околоземной орбите не было баталий, однако стоит готовиться к тому, что они могут развернуться в космосе в ближайшем будущем.

Войска РКО, ныне входящие в состав ВКС и ПВО, будут первыми, кто узнает о ядерном нападении на Россию, уточнил собеседник. По его словам, у России имеются специализированные спутники, которые внимательно отслеживают любые ракетные пуски и определяют траекторию полета боеприпасов. Далее эта информация поступает в систему противоракетной обороны, охватывающую всю страну, добавил он.

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