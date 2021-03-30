Экстрасенс предсказала судьбу Светланы Тихановской

Москва, 30 марта. Экстрасенс Дарья Миронова рассказала о будущем противницы белорусской власти Светланы Тихановской и протестах в Республике Беларусь.

По мнению Мироновой, Тихановскую ожидает долгий и сложный судебный процесс, сообщает «НьюИнформ». По словам экстрасенса, в Белоруссии будут возобновлены протесты, организованные экс-кандидатом в президенты страны, однако это произойдет нескоро.

«Это — нескорый процесс. Тихановская и группа лиц будут готовить незаконные акции еще несколько месяцев», — прокомментировала специалист.

Дарья Миронова также сообщила, что позже Светлана Тихановская получит в свой адрес обвинения, и ее вина будет доказана. Сейчас противницу власти ждет момент затишья.

«Она не сможет вернуться в Белоруссию. Ближайшая пиар-кампания Тихановской заключается в образе «святой мученицы». Она будет доказывать, якобы она честная, и власть обращается с ней несправедливо. Помимо этого, она ищет инвесторов на Западе, чтобы они помогали ей в организации безобразий. Но по итогу скрытый инвестор будет найден», — уверена экстрасенс.

Миронова убеждена, что организатор незаконных акций в Белоруссии еще долго будет рваться к власти, но ей не удастся ее заполучить.

«Не по Сеньке шапка», — подытожила собеседница «НьюИнформ».

Ранее сообщалось, что Светлана Тихановская запускает онлайн-голосование за переговоры с властями Белоруссии.