Психолог Абравитова объяснила, как толерантность изменит мировую классику

Приверженцы идеи равноправия в конце концов могут до неузнаваемости изменить мировое культурное наследие. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала заявление сторонников движения Black Lives Matter о том, что в учебной программе Оксфордского университета уделяется чрезмерное внимание произведениям белых европейских композиторов, живших во времена рабовладения.

«Тут можно и дальше пойти, найти еще поводы для недовольства. Практически все знаменитые композиторы были мужчинами. Может быть, женщины не хотят изучать мужское творчество. По этой же логике в программе обучения детей должны быть произведения только гениальных детей-композиторов. Можно найти много разных подходов и стравливать между собой разные лагери», — сообщила специалист.

Марианна Абравитова отметила, что в вопросах общепризнанного мирового культурного наследия едва ли есть место политическим мотивам.

«Классика — фундамент всего. Она обретает свой статус не по чьей-то прихоти. Не было такого, что Бах создал свое произведение и объявил его бессмертным. Классикой становится то, что большинство людей слушает во все времена. Эта музыка не теряет актуальности, сродни наследию Пушкина. Им зачитывались современники, и спустя столетия мы любим его творения», — пояснила собеседница ФАН.

В завершение она предположила, какие изменения может претерпеть учебная программа не только Оксфордского, но и ряда других западных крупнейших вузов.

«Я думаю, что сейчас действительно «подвинут» всех белых композиторов и внедрят в программы композиции черных, желтых, красных людей. Все это однозначно смешают воедино, чтобы никто не рыдал по ночам», — подытожила психолог.

Ранее Марианна Абравитова рассказала, как тему расизма могут использовать для троллинга.