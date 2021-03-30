Комиссия ООН подготовила доклад о нападении на аэропорт Адена в Йемене

Комиссия ООН подготовили доклад, посвященный прошлогодней атаке на аэропорт йеменского города Аден, в результате которой погибли не менее 22 человек.

Два дипломата, ознакомившиеся с документом, сообщили агентству Reuters, что в материале экспертов ответственность за нападение возлагается на сторонников шиитскогого движения хуситов «Ансар Аллах». Указывается, что ни одна другая местная группировка не обладает технологиями и возможностями для такой атаки.

The #UN expert panel determined that the Houthis launched missiles at #Aden airport from two locations that were under the movement’s control at the time, the airport in Taiz and a police station in Dhamar #Yemen

https://t.co/gGfAno8lSs — Osamah Alfakih (@osamahfakih) March 30, 2021

Согласно отчету, обстрел воздушной гавани был произведен из двух мест — аэропорта в Таизе и полицейского участка в Дамаре. В тот момент они находились под контролем сторонников хуситского движения. При этом подчеркивается, что используемые ракеты были того же типа, что были ранее замечены у группировки «Ансар Аллах».

Доклад был представлен комитету ООН, курирующему санкции в отношении Йемена, на закрытой консультации в минувшую пятницу, 25 марта. Между тем один из членов комиссии, обладавший правом вето, проголосовал против широкого обнародования документа, так как это могло подорвать справедливое разбирательство.

Официальных комментариев на публикацию Reuters, посвященную документу, не последовало. Достоверных источников, подтверждающих данные американского агентства, нет.

Аденский аэропорт в Йемене был обстрелян из минометов 30 декабря 2020 года. В результате нападения погибли по меньшей мере 22 человека, еще около 50 получили ранения.

On ground video clearly captures moment of impact at #Aden Airport from missile or explosive projectile believed launched by #Houthis, intended to strike the civilian aircraft carrying new Yemeni Government Cabinet with aim to murder or maim them while on board. 1/2 pic.twitter.com/ODxM79SjpU — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) December 30, 2020

Ракеты ударили в тот момент, когда члены нового правительства Мансура Хади, сформированного из представителей южных регионов страны при поддержке Саудовской Аравии, прибыли в аэропорт, чтобы присоединиться к контролирующим Аден силам. Предполагается, что именно они были целью атаки.

We investigated this same incident earlier this year, one of the missiles landed where the newly agreed cabinet of Yemen would have had been if their plane hadn't changed bays at the last minute. https://t.co/HTQu8gkGW6 — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 30, 2021

Ни один из членов Кабинета министров Хади не был убит, однако среди погибших оказались правительственные чиновники, а также трое сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК).

Сторонники просаудовского правительства сразу же обвинила в нападении хуситов, однако член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бахити опроверг причастность движения к данному инциденту.

Обстрел аэропорта случился на фоне гражданской войны, продолжающейся на территории Йемена с 2014 года. Конфликт перешел в активную фазу после восстания шиитов против притеснений на религиозной почве.

В результате народных выступлений и столкновений с правительственными войсками сторонники движения «Ансар Аллах» взяли под свой контроль северные регионы государства. Йеменский президент Мансур Хади покинул страну, однако отказался уходить в отставку. По его приглашению в конфликт вмешалась Саудовская Аравия, ставшая активным участником войны, организовав морскую и сухопутную блокаду Йемена.

В конце марта 2021 года Эр-Рияд представил свою инициативу мирного урегулирования конфликта, которую сразу же поддержало йеменское правительство. Повстанцы-хуситы раскритиковали документ, выразив недовольство содержащимися в нем условиями.