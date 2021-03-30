Стала известна возможная дата отставки премьера Армении Пашиняна

Ереван, 30 марта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует подать в отставку между 20 апреля и 5 мая. Об этом заявили в аппарате главы правительства.

По словам руководителя аппарата Арсена Торосяна, срок отставки Пашиняна предусмотрен законодательством. Это произойдет в период между 20 апреля и 5 мая. Кроме того, после будет распущено Национальное собрание Армении и пройдут досрочные парламентские выборы.

Ранее стало известно, что президента Армении Армена Саркисяна упрекнули в сокрытии британского гражданства.