Студия Lucasfilm выпустила трейлер мультфильма «Звездные войны: Бракованная партия»

Калифорния, 30 марта. На официальном YouTube-канале студии Lucasfilm появился трейлер мультсериала по культовой киновселенной «Звездные войны».

Действие мультфильма развернется после завершения Войн клонов, когда у власти утвердилась Империя. Неизвестному отряду «бракованных» бойцов приходится скрываться от многих опасностей. Однако им грозит самая большая угроза, когда Уилхафф Таркин начинает на них охоту.

Исполнительным продюсером стал Дейв Филони, известный по работе над «Мандалорцем». Сценарий написала Дженнифер Корбетт. Премьера мультсериала «Звездные войны: Бракованная партия» намечена на 4 мая 2021 года. Шоу выйдет на стриминговом сервисе Disney+. Отмечается, что сначала фанаты вселенной увидят специальный 70-минутный эпизод. После этого новые эпизоды будут выходить каждую пятницу, начиная с 7 мая.

Одновременно с трейлером мультфильма по «Звездным войнам» был представлен промо-ролик очередной части хоррор-франшизы «Пила». Продолжение выйдет с подзаголовком «Спираль».