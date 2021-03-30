Олег Мельниченко пообещал Путину уладить межнациональный конфликт в Чемодановке

Пенза, 30 марта. Исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко выступил с докладом во время заседания Совета по межнациональным отношениям, которое прошло в режиме видеоконференции. Глава региона заверил президента России, что проблема конфликта между местными жителями и цыганами в селе Чемодановка будет решена в ближайшее время.

«В регионе осуществляется поддержка проектов национально-культурных автономий и организаций в сфере укрепления гражданской идентичности и единства российской нации. Этому также будет способствовать и объявленный в Пензенской области Год культурного и духовного наследия. Одновременно, Владимир Владимирович, мы продолжаем работу по той конфликтной ситуации, которая у нас была в Чемодановке. Разработана дорожная карта по социально-экономическому развитию данного населенного пункта. Планирую в ближайшее время лично выехать в Чемодановку и полностью проверить то, как эта дорожная карта реализовывается», — сообщил врио губернатора.

Конфликт, о котором говорил Олег Мельниченко, произошел 13 июня 2019. Тогда между представителями цыганской диаспоры и местными жителями завязалась массовая драка, в результате которой госпитализировали пятерых горожан. Один из них позже скончался в больнице.

Ранее ФАН сообщал, что врио губернатора Пензенской области ужесточил режим повышенной готовности, действующий на территории региона. Обновленные требования призваны сократить число случаев заболеваний пожилых людей.