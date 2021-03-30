Региональные вузы России отреагировали на предложение передать их в Минобрнауки

Представители вузов в регионах поддержали идею передачи региональных высших учебных заведений в ведение Министерства науки и высшего образования РФ. С таким предложением к заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко обратилась депутат Государственной думы Елена Строкова.

«Это не то что актуально, это суперактуально. Масса ресурсов ушла на программу «5–100» — развитие федеральных университетов, национальных исследовательских университетов, а региональные вузы, безусловно, оказались бедными родственниками», — сказал ФАН советник ректора Горно-Алтайского государственного университета Валерий Бабин.

Основными проблемами региональных вузов он назвал изношенную материально-техническую базу и отток молодых людей, которые стремятся переехать в более крупные города.

«Не так плохи региональные вузы, что дети не хотят в них учиться — они просто хотят уехать с территории», — добавил он.

Один из участников разработки программы развития региональных вузов в 2014 году, бывший ректор Ижевского государственного технического университета имени Калашникова Борис Якимович также отметил необходимость их включения в новый проект развития высшего образования в России «Приоритет-2030» и привлечения регионов к софинансированию мероприятий.

«Самая главная проблема — потеря научно-педагогических кадров высокой квалификации. Мы все больше и больше, особенно в инженерном образовании, уделяем внимание каким-то популярным мероприятиям, конкурсам, а для того, чтобы подготовить хорошего инженера, исследователя, нужно больше занятий научными исследованиями», — сказал Якимович.

В письме на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко депутат Елена Строкова отмечает, что передача региональных вузов в ведение Минобрнауки РФ необходима для полноценной работы программы «Приоритет-2030».

«России нужны мощные региональные вузы, которые будут выпускать профессионалов и специалистов высокого уровня для развития научного и экономического потенциала именно на местах — в субъектах Российской Федерации. Это позволит остановить отток молодых специалистов в столицу или за рубеж, а также будет способствовать укреплению кадрового потенциала регионов», — говорится в тексте письма.

В своем письме Строкова отмечает, что зачастую молодежь в регионах не имеет возможности получать такое же образование, как и в столичных вузах.

Решить эту проблему призвана разработанная Минобрнауки РФ программа поддержки университетов «Приоритет-2030».

В нее будут вовлечены отраслевые (медицинские, транспортные, аграрные, педагогические и другие) вузы. Однако 39 высших образовательных учреждений не являются ни федеральными, ни отраслевыми и находятся в ведении субъектов РФ.

«Основание для направления моего письма в адрес правительства России очень простое — данная категория вузов (региональные) никогда не принимала участие в такого рода программах как «Приоритет 2030». Что это даст подобным организациям высшего образования? В первую очередь программа создает условия для трансформации вузов, а также повышение конкурентоспособности и, самое главное, те студенты, которые обучаются в различных региональных вузах, должны остаться в своих регионах, на своей малой родине», — пояснила ФАН Елена Строкова.

Автор письма также отмечает значительный разрыв в уровне развития между региональными университетами и вузами-лидерами, которые ранее были включены в проекты «5–100» и «Опорные университеты», а также другими федеральными вузами.

«Региональный вуз работает на научное развитие области, края, а также напрямую на социально-экономическое развитие конкретного субъекта Российской Федерации, понимая задачи и потребности региона. К сожалению, субъекты не могут выделять достаточные средства для развития своих региональных вузов вследствие этого идет колоссальный разрыв между вузами», — рассказала Строкова.

По мнению депутата, повышение рейтинга региональных вузов и университетов будет мотивировать стремление предпринимателей инвестировать в образование на местах, гарантируя выпускникам хорошо оплачиваемую и интересную работу в своем регионе. Кроме того, Елена Строкова предлагает включить в программу негосударственные аккредитованные вузы.

«Отечественные лидеры негосударственного сектора образования могут стать активными участниками новой образовательной среды, позволяющей целостно развиваться всей системе науки и высшего образования нашей страны», — также сказано в обращении.

Программа академического стратегического лидерства «Приоритет-2030» запущена на смену проекту «5–100» по повышению конкурентоспособности российских университетов на глобальном образовательном рынке. «Приоритет-2030» будет действовать в течение 10 лет. Участниками программы должны стать до 150 вузов и научных институтов, которые могут получить статус опорного или национального исследовательского университета.