Адвокат Нетреба объяснил, почему россияне не идут в суд из-за споров по тарифам

Россияне считают, что перерасчет в платежках более дешевый, чем услуги юриста, рассказал руководитель практики судебной защиты Московской коллегии адвокатов «Арбат» Юрий Нетреба на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Население не обращается к адвокатам, поскольку полагает, что перерасчеты в пару тысяч рублей окажутся ниже стоимости услуг юристов. В вопросах тарификации мы часто встречаем трехсторонние споры, когда нет прозрачности начисления услуг. Убытки, которые получает УК, и ту разницу, которая фиксируется на приборах учета, пытаются навязать жителям в качестве тепловых потерь или стоимости общедомовых нужд. Люди не оплачивают счетов, потому что не могут понять, откуда в их платежках появляются непонятные суммы», — пояснил Нетреба.

По словам адвоката, как правило, люди идут в суд либо из-за перерасчетов за некачественно оказанные услуги, либо если жильцы видят в квитанциях разрыв между фактическими показателями учета и счетами, когда с людей взыскивают плату по нормативу, что существенно выше. Нетреба полагает, что эти вещи можно решать в досудебном порядке путем разъяснений.

Также юрист пояснил, насколько легко можно сфальсифицировать протоколы общих собраний дома. Подобные случаи в юридической практике нередки и происходят повсеместно.

«Фальсифицировать собрание собственников очень просто, после чего его очень быстро вносят в реестр ГЖИ. Подобное псевдорешение жильцов можно будет оспорить только через полгода. Такие споры происходят и, к сожалению, не без участия ГЖИ. Мы сталкивались с ситуациями, когда управляющая компания не может бросить дом без управления, но им отказывают в размещении в реестре из-за давних долгов», — рассказал адвокат.

Так, по словам Нетребы, им пришлось столкнуться с ситуацией, когда из-за трехлетних споров двух УК в суде разделились 120 дел, при этом в половине случаев суд отказал одной управляющей компании, а в половине — другой, разрешив взыскать денежные средства. Адвокат отметил, что в данном случае во главу угла ставилось не решение собственника о выборе УК, а договор ресурсоснабжения.

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