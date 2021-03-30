Немецкие соцсети были шокированы российской аппаратурой на субмаринах ФРГ

Берлин, 30 марта. Немецкие соцсети всколыхнула публикация о подлодках ФРГ, которые оснащены российским оборудованием. Некоторые пользователи увидели в этом признаки государственной измены.

Сенсационная новость, которая всколыхнула немецкий сектор интернета, появилась в газете Bild am Sonntag. «ПолитРоссия» опубликовала наиболее яркие комментарии, которые оставили пользователи под публикацией.

В газете отметили, что Балтийское море всегда имело стратегическое значение для Германии, и здесь немецкие войска сделали ставку на подводную разведку. Однако часть оснащения стелс-субмарин U35 и U36 закуплена в России у предприятия «Транзас». Газета взяла комментарий у немецкого морского офицера, который признал, что Берлину следует беспокоиться о сохранности разведывательных данных с подлодок, их могут перехватить в Москве.

Кто-то из читателей Bild am Sonntag осторожно поинтересовался, не стало ли это первоапрельским розыгрышем. Некоторые сочли новость ироничной.

«Русские и так знают, где мы застряли», — высказался один из комментаторов.

Другой комментатор отметил, что ситуация «попахивает государственной изменой», ведь ФРГ является членом НАТО, а использование российского оборудования сулит Берлину проблемы. Кто-то даже провел интересную параллель с ситуацией вокруг российского проекта «Северный поток — 2». Его оспаривают страны-члены НАТО, но не Германия.

Другие вспомнили, как США пригрозили своим партнерам, и Турции в частности, санкциями за покупку у России комплексов С-400. Один из пользователей предложил президенту США Джо Байдену не медлить и обложить санкциями и ФРГ.

Ранее российский военный эксперт раскрыл, чем именно грозит ФРГ зависимость от поставок из России комплектующих для подлодок и навигационных систем.

Варшава тем временем была разгневаны участием двух немецких судов в строительстве «Северного потока — 2» и, как передает «Царьград», наложила на них запрет на судоходство у берегов Польши.