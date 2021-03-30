Телеведущий Андрей Норкин возмутился нападками Украины на Крым

Москва, 30 марта. Ведущий ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин оценил планы Киева взыскать с России компенсацию за «ущерб» Крыму.

Он напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в новую стратегию Киева по Крыму, в рамках которой украинская сторона планирует направить целую серию исков против России в различные инстанции, передает «Экономика сегодня».

Норкин обсудил новую стратегию Украины по Крыму с журналистом Александром Непогодиным. Гость ток-шоу напомнил, что Киев уже пытался засудить Россию. При этом решение Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза» в рамках судебного разбирательства с «Газпромом» вдохновило Киев на дальнейшую борьбу.

«Мне просто интересно, как это будет сделано. Одно дело история с «Газпромом» — там труба идет по территории Украины, ее можно увидеть своими глазами, что-то подсчитать. А как определить экономический ущерб, нанесенный Крыму «мерзкими русскими агрессорами»? Вот, не было моста — построили», — отметил Норкин.

Также ведущий напомнил о стремительном развитии Коктебеля, в котором он регулярно отдыхает. По его словам, жители Крыма неоднократно рассказывали о том, что Коктебель был брошен на произвол судьбы в украинский период. Норкин выразил уверенность, что российская сторона должна обратиться в международные суды, чтобы взыскать с Киева ущерб, который причинили полуострову украинские власти.

«Два года назад в Коктебеле, как местные мне объясняли, проложили асфальт по главной улице — Ленина. Правда, почему-то это делалось в разгар туристического сезона, но это неважно. Местные сказали, что такого не было лет 40–45 — все это время асфальт не клали. Сейчас в Коктебеле на той улице, где мы живем, «агрессоры» канализацию делают. Соответственно, у меня вопрос: как будут считать ущерб, как это доказать?» — задался вопросом Норкин.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией.

Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что референдум о статусе полуострова соответствовал всем нормам международного прав и вопрос Крыма закрыт окончательно.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у Украины нет каких-либо шансов и возможностей вернуть контроль над полуостровом.