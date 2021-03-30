Дрон помог британской полиции обнаружить под мостом 800 нарушителей локдауна

Лондон, 30 марта. Британская полиция накрыла незаконный рейв под автострадой. Сотни любителей вечеринок расположились в укромном месте, чтобы отдохнуть, а заодно нарушить локдаун.

Незаконную рейв-вечеринку удалось пресечь в Ковентри благодаря дрону. Сотрудники полиции обнаружили 800 нарушителей антикоронавирусных ограничений. О технических усовершенствованиях работы британской полиции сообщает Mirror.

Британцев поймали с поличным под мостом на трассе М6 на окраине Ковентри.

Один из представителей общественности сообщил полиции Уэст-Мидленда, что такое мероприятие действительно планировалось и даже указал, что с участниками вечеринки был заранее оговорен секретный сборный пункт под мостом. Это доказывает, что акция не была спонтанной, а планировалась заранее.

Применение беспилотника было обусловлено внезапностью реакции полиции на незапланированное сборище, а также спецификой местного ландшафта. Дело в том, что 800 человек решили погулять «в опасной близости» от реки и автострады. Тогда полиция решила использовать беспилотник, чтобы попытаться задержать группу до того, как они попытаются сбежать в реку Коул или на оживленную трассу.

Паники избежать не удалось — толпу основательно испугали огни полицейского вертолета. Кроме того, была ненадолго закрыта M6, а одна женщина все-таки упала в реку и ей понадобилась помощь. Впоследствии полиция опубликовала кадры, на которых видны бутылки с алкоголем и полные пакеты пива, разбросанные под мостом после того, как нарушители разбежались.

Полиция смогла задержать всего 22 человека. Каждому был выписан штраф в размере 200 фунтов стерлингов. Остальные участники рейва сбежали от правоохранителей.

Задержали и предполагаемого организатора вечеринки. Ему грозит штраф в размере 10 тыс. фунтов стерлингов.