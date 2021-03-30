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Дрон помог британской полиции обнаружить под мостом 800 нарушителей локдауна

Дрон помог британской полиции обнаружить под мостом 800 нарушителей локдауна

Лондон, 30 марта. Британская полиция накрыла незаконный рейв под автострадой. Сотни любителей вечеринок расположились в укромном месте, чтобы отдохнуть, а заодно нарушить локдаун.

Незаконную рейв-вечеринку удалось пресечь в Ковентри благодаря дрону. Сотрудники полиции обнаружили 800 нарушителей антикоронавирусных ограничений. О технических усовершенствованиях работы британской полиции сообщает Mirror.

Британцев поймали с поличным под мостом на трассе М6 на окраине Ковентри.

Один из представителей общественности сообщил полиции Уэст-Мидленда, что такое мероприятие действительно планировалось и даже указал, что с участниками вечеринки был заранее оговорен секретный сборный пункт под мостом. Это доказывает, что акция не была спонтанной, а планировалась заранее.

Применение беспилотника было обусловлено внезапностью реакции полиции на незапланированное сборище, а также спецификой местного ландшафта. Дело в том, что 800 человек решили погулять «в опасной близости» от реки и автострады. Тогда полиция решила использовать беспилотник, чтобы попытаться задержать группу до того, как они попытаются сбежать в реку Коул или на оживленную трассу.

Паники избежать не удалось — толпу основательно испугали огни полицейского вертолета. Кроме того, была ненадолго закрыта M6, а одна женщина все-таки упала в реку и ей понадобилась помощь. Впоследствии полиция опубликовала кадры, на которых видны бутылки с алкоголем и полные пакеты пива, разбросанные под мостом после того, как нарушители разбежались.

Полиция смогла задержать всего 22 человека. Каждому был выписан штраф в размере 200 фунтов стерлингов. Остальные участники рейва сбежали от правоохранителей.

Задержали и предполагаемого организатора вечеринки. Ему грозит штраф в размере 10 тыс. фунтов стерлингов.

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