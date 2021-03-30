В аэропорту Эквадора пресекли контрабанду 185 черепах. ФАН-ТВ

Контрабанду 185 черепах пресекли в аэропорту одного из Галапагосских островов. Во время рентгеновского осмотра багажа на ленте сотрудники заподозрили неладное. Они вскрыли сомнительный багаж и пришли в ужас: внутри обнаружились упакованные в пластик детеныши гигантских черепах.

Выживших черепах доставили в центр разведения Фаусто Ллерена на острове Санта-Крус и обследовали.

«Не будет никакого снисхождения к тем, кто причиняет столько вреда обществу, окружающей среде, здоровью, экологии, мы их пресекать такую деятельность», — жестко сказал министр окружающей среды и водных ресурсов Эквадора Марсело Мата.

По обвинению в незаконной торговле черепахами власти острова Бальтра уже арестовали сотрудника полиции.