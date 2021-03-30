Бастрыкин отметил успех в расследовании тяжких преступлений за январь-февраль 2021 года

Москва, 30 марта. Руководитель СК Александр Бастрыкин провел совещание, посвященное итогам работы региональных управлений за первые два месяца нынешнего года.

Глава ведомства обратил внимание, что количество расследованных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях увеличилось на 7%. За январь-февраль следователи направили в суд более 13,8 тысячи уголовных дел, в которых фигурируют 15 тысяч обвиняемых.

Бастрыкин обратил внимание, что в ряде регионов, включая Ингушетию, Костромскую и Пензенскую области, зафиксирована позитивная динамика в следственной работе.