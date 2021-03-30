Психолог Абравитова рассказала, как тему расизма могут использовать для троллинга

Уставшие от насаждения толерантности люди могут начать использовать тему равноправия в целях троллинга. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала новость о том, что, по заявлению отдельных студентов Оксфордского университета, вид черно-белых нотных знаков напоминает им о временах рабовладения и вызывает у них страдания.

«Это похоже на некий троллинг, когда берется любой вопрос и используется для того, чтобы поднимать волну негодования. В этом случае преследуется цель раскрутить какую-то тему, чтобы она даже стала смешной. Думаю, в этом могут быть заинтересованы в первую очередь противники современных тенденций в обществе. Они хотят, чтобы толерантность начала ассоциироваться с чем-то из разряда черного юмора», — сообщила специалист.

Марианна Абравитова рассказала, по какому принципу могут действовать люди, руководствуясь подобными мотивами.

«Это очень широко распространенный прием манипуляции сознанием масс. К примеру, берется тема летающих тарелок и начинает подаваться в самом неприглядном свете в желтой прессе. Таким образом, совсем скоро вопрос инопланетян становится абсолютно несерьезным в глазах общественности», — пояснила собеседница ФАН.

В завершение она отметила, что мучения оксфордских студентов могут быть абсолютно реальны.

«Сейчас действительно есть люди, которым везде видится ущемление прав. Тема дискредитации, равенства сегодня поднята как ил со дна. При желании везде можно увидеть расизм. Люди, у которых голова занята этими мыслями, в самом деле могут испытывать душевные страдания нездорового типа. Мы-то понимаем, что такие претензии притянуты за уши», — подытожила психолог.

Ранее Марианна Абравитова в беседе с Федеральным агентством новостей объяснила, зачем Анджелина Джоли продала картину Уинстона Черчилля.