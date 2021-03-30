Аналитики объяснили, кому «предназначались» ракетные пуски КНДР

Москва, 30 марта. Северная Корея новыми ракетными запусками продемонстрировала администрации Байдена способность защищать собственные интересы, полагают российские эксперты.

По мнению руководителя Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александра Жебина, в данный момент в Восточной Азии стартовала своя гонка вооружений, но проходит она в нездоровом внешнеполитическом контексте.

США пытаются собрать в регионе антикитайскую коалицию. Япония солидарна с Вашингтоном, а вот Южная Корея должна считаться с политическими и экономическими реалиями, в которых Китай является крупнейшим партнером страны. При этом напряженность касается и КНДР.

«Постоянная опасность, которая создается американо-южнокорейской группировкой на юге полуострова, заставляет Северную Корею демонстрировать, что она готова к отражению агрессии — отсюда и запуски ракет», — указал Жебин.

В свою очередь заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов отметил, что запуски северокорейских ракет могли быть сигналом администрации Байдена. По его словам, КНДР показывает, что готова продолжать переговоры, но в то же время способна ответить на американо-южнокорейские маневры.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в ближайшее время не планирует проводить переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. При этом последние пуски ракет КНДР осудил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин — на его заявление ответила сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон, передает «Царьград».