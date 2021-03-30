Коммуналка подкосила одиноких пенсионеров Латвии

Санкт-Петербург, 30 марта. Одиноким пенсионерам Латвии не хватает пенсии, чтобы оплачивать счета, рассказала директор автономной некоммерческой организации «Центр жилищного просвещения», член общественной палаты РФ Ольга Аринцева на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Я узнала, что в Риге, если в семье два пенсионера, то они в состоянии оплачивать счета за квартиру. Одному это уже не под силу, потому что вся пенсия уходит на оплату коммунальных услуг», — рассказала директор автономной некоммерческой организации «Центр жилищного просвещения», член общественной палаты РФ Ольга Аринцева.

Так, по данным PRESS.lV, за 2-комнатную квартиру на улице Лепью в Риге счет пришел на сумму 170 евро (более 15 тыс. рублей). Квартплата в 12-этажке на Бирзес за 3-комнатную квартиру составила 190 евро (почти 17 тыс. рублей), оплата 1-комнатной квартиры на Плекснес — 85 евро (7,5 тыс. рублей).

Большие счета за декабрь в Риге обусловлены и тем обстоятельством, что с 3 декабря тариф на отопление повысился до 44,10 евро за мегаватт-час (без учета налога на добавленную стоимость — 12%) — вместо действовавшего на тот момент тарифа 39,77 евро, то есть подскочил на 11%. Кроме того, с 1 января 2021 года тарифы АО Latvijas gāze на природный газ для домохозяйств выросли в пределах от 5,5 до 9,4% — в зависимости от размера потребления.

Минимальная пенсия в Латвии составляет порядка 100 евро (8900 руб). Такую пенсию получает около 5% населения страны. При этом уровень бедности среди пожилых людей в Латвии считается самым высоким в Евросоюзе и составляет практически 50%.

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