ООН предупредила об угрозе масштабного голода в Зимбабве



Хараре, 30 марта. Зимбабве угрожает массовый голод. Около 2,4 млн граждан страны уже сейчас недоедают.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной продовольственной программы ООН (WFP). Основной причиной кризиса являются коронавирусные ограничения. Из-за закрытых границ в страну перестали завозить продовольствие.

«Семьям нечего поставить на стол, большинство сидят дома без возможности удаленно работать. Счастливчиками считаются те, кто сократил количество приемов пищи. Кому повезло меньше, не едят весь день и ложатся спать на пустой желудок», — заявила региональный директор WFP Франческа Эрдельманн.



Международная организация зафиксировала резкое снижение уровня жизни в городах. Большая часть домохозяйств, около 83%, не может позволить себе расходы на основные продукты питания: муку, растительное масло и соль.

«Одной из проблем, с которой столкнулись зимбабвийцы, является резкий рост цен. Покупательская способность подорвана инфляцией и негативными последствиями пандемии COVID-19», — говорится в отчете ООН.

Тяжелое экономическое положение Зимбабве ухудшилось на фоне природных катаклизмов. Мощные проливные дожди уничтожили часть автодорог, что затруднило движение грузов. Не исключено, что в стране вспыхнут голодные бунты, а за границу хлынут потоки беженцев.



Ранее с аналогичной проблемой столкнулось Королевство Эсватини на юге Африки. Там голодает почти треть населения страны.