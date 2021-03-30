Молдавия начала отбирать газ из украинских хранилищ

Кишинев, 30 марта. Экспорт природного газа из украинских подземных хранилищ (ПХГ) в Молдавию начал местный оператор «Молдовагаз».

Топливо в украинских хранилищах находилось в режиме «таможенного склада», следует из данных «Оператора ГТС Украины». Так, Киев впервые поставляет относительно большие объемы природного топлива в республику — за первые шесть дней экспорта было поставлено 26 млн кубометров газа. «Молдовагаз» в марте намерен прокачать около 30 млн кубометров для молдавских потребителей. При этом «Оператор ГТС Украины» содержал в украинских хранилищах около 50 млн кубометров топлива.

Поставки для хранения в ПХГ начались в октябре 2020 года. «Молдовагаз» собирался закачать до 100 млн кубометров газа.

Тем временем Международный валютный фонд (МВФ) посоветовал Киеву не возвращаться к контролю внутренних цен на газ. Глава представительства организации в стране Йоста Люнгман заявил, что всегда будет значительная часть населения, которая не может покрыть расходы на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию. Эту категорию лучше поддержать, выделив средства из бюджета на оплату ЖКУ.