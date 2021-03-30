Российского посла в ЦАР встретили овациями на церемонии инаугурации президента Туадера



Банги, 30 марта. В здании Национальной Ассамблеи ЦАР прошла торжественная церемония инаугурации президента республики Фостен-Арканжа Туадера.

Центральноафриканский журналист Фридолен Нгулу написал в Facebook-аккаунте, что зал особенно горячо встретил аплодисментами трех людей: самого лидера страны, председателя Конституционного суда Даниэля Дарлана и посла России в ЦАР Владимира Титоренко.

Журналист также опубликовал видео церемонии, где Фостен-Арканжу Туадера вручают национальный флаг ЦАР в знак начала президентского срока. Присутствующие на мероприятии гости стали аплодировать в этот момент. Некоторые выкрикивали слова поддержки в адрес главы государства.

Фостен-Арканж Туадера в ходе церемонии пообещал торжество принципов законности и справедливости на всей территории страны, развивать экономику и не допустить ошибок прошлого.

