Москва, 30 марта. Попытки Запада переложить ответственность за катастрофу с боингом MH17 на РФ голландские читатели встретили в штыки.

Голландское издание GeenStijl опубликовало статью, авторы которой обличили «лицемерие» Нидерландов по отношению к России. В тексте говорится о том, что Амстердам «перед камерой» позволяет себе безосновательные выпады в адрес Москвы из-за сбитого самолета, но тем временем в обстановке тайны договаривается о поставках нефти через «Северный поток — 2». С эксклюзивным переводом можно ознакомиться на сайте издания «ПолитРоссия».

Читатели бурно и негативно отреагировали на такие новости. Множество людей оставили под публикацией комментарии, в которых критиковали действия правящей верхушки Нидерландов.

«Были ли представлены убедительные доказательства вины России? При нынешних проукраинских настроениях я до сих пор в этом не уверен. ЕС было крайне выгодно переложить вину на РФ», — посчитал один из читателей.

Комментаторы сошлись во мнении, что Запад пытается скрыть вину Украины в инциденте с боингом. По мнению многих читателей, убедительные доказательства о якобы причастности к катастрофе российской стороны так и не были представлены.

Ранее политолог Сергей Марков рассказал, что Совет безопасности Нидерландов сфальсифицировал расследование причин крушения боинга MH17.