Киев, 30 марта. Политические интересы президента Украины Владимира Зеленского в стране считают основной причиной роста цен на нефтяные продукты.

Условия, поставленные новым эксклюзивным трейдером, могут потянуть за собой общее подорожание. Швейцарцы из Proton Energy, сотрудничавшие с российской компанией «Роснефть», отказались поставлять нефтепродукты на Украину. Теперь их место займет Coral Energy, но уже с двойной наценкой.

Это произошло из-за давления официальных властей на политика Виктора Медведчука, который выступает за налаживание отношений с Россией. Были арестованы нефтепродуктопроводы, которые СМИ с ним ассоциируют, и по итогам этих событий Proton Energy решила уйти с украинского рынка.

«Я думаю, что в течение месяца-двух стоимость «Роснефти» придет в баланс со стоимостью остальных производителей. Деваться украинским трейдерам-то все равно некуда. Учитывая нашу зависимость по газу, россияне могут ставить практически любую цену, и мы будем брать. Даже непонятно, почему Proton не продавал дороже», — цитирует EADaily Сергея Куюна, директора консалтинговой компании А-95.

Продукция «Роснефти» занимает, по самым низким оценкам, 20% от украинского рынка. Теперь эксперты предсказывают подорожание нефти российского производства, за которым последует цепная реакция во всей отрасли.

Недальновидные политические решения, которые принимает украинский президент, активно обсуждает немецкая пресса.