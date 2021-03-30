Байден не может найти деньги на ремонт старых и разбитых американских автодорог

Вашингтон, 30 марта. Президент США Джо Байден должен в ближайшие сроки представить план по обновлению аварийных американских дорог, однако до сих пор неизвестно, где взять деньги на их ремонт.

Вопрос о финансировании ремонта пришедшей в негодность за долгие годы существования и активного использования американской инфраструктуры не может решиться последние несколько десятилетий, пишет USA Today. Каждая новая администрация очередного президента вместо принятия эффективных и долгосрочных мер делала очередную «заплатку». Сейчас, когда уже на американских хайвеях от заплаток не осталось живого места, Байдену необходимо решать, где найти деньги на их ремонт.

Американский президент предлагает решить проблему путем повышения налогообложения наиболее обеспеченных категорий населения, а также введения дополнительного корпоративного налога. Многие конкгрессмены, в основном республиканцы, не согласны с Байденом и настаивают на модели «платит тот, кто пользуется», что означает пропорциональную плату за использование дорог в зависимости от того, кто, сколько и на какой машине по ним ездил. Эта модель была введена еще в 50-е годы прошлого века, однако постепенно американские власти от нее отходили.

Сейчас представители Республиканской партии предлагают вернуться к старой модели с новыми технологиями отслеживания перемещений и испытать новинку на автомобилях почтовых служб. Некоторые критики не согласны с таким подходом, так как считают, что введение дополнительного налога на пользование дорогами непосредственно для автолюбителей, сервисов доставки и профессиональных водителей может негативно сказаться на малом и среднем бизнесе.

Третий путь предложила Торговая палата Конгресса США в 2018 году. Тогда был разработан проект «топливного налога», предусматривавший введение дополнительной наценки в 25 центов (около 20 российских рублей. — Прим. ред.) на каждый галлон (около 3,8 литра. — Прим. ред.) топлива. Таким образом планировалось заработать более 400 миллиардов долларов в бюджет США за десять лет, что с лихвой бы покрыло все затраты на дороги. Но предлагавшим законопроект не хватило политического веса, и идея осталась просто идеей. Экс-президент США Дональд Трамп также предлагал альтернативный путь решения проблемы разрушенных американских дорог — вместо распределения средств из федерального бюджета на дорожные работы он выступил с инициативой переложить формирование бюджета на ремонт инфраструктуры на власти штатов, но и этот проект не прошел Конгресс.

Однако уже сейчас, как сообщают американские СМИ, сенаторы и конгрессмены опасаются принимать какое-либо эффективное решение, касающееся налогов. Американские законодатели боятся вводить новые налоги, потому что решение может быть однопартийным, и тогда американская общественность ополчится или на республиканцев, или на демократов.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о введении в США дополнительного налога для женатых пар, если их суммарный доход превышает 400 тысяч долларов в год. Во время своей избирательной кампании президент США Джо Байден обещал американцам, что не будет вводить дополнительные налоги для лиц с доходом ниже 400 тысяч в год, однако не сдержал до конца свое обещание.