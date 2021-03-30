Мясников объяснил, как российскому обществу подготовиться к третьей волне COVID-19

Москва, 30 марта. Врач и популярный телеведущий Александр Мясников прокомментировал заявление Минздрава РФ, не исключившего третью волну коронавируса в стране.

Коронавирус плотно укоренился в мире. Он уже не исчезнет, считает Александр Мясников. Для всех коронавирусов характерна волнообразная активность. В России пока нет третьей волны COVID-19. Однако обществу следует быть готовым к ней, отметил Мясников.

«Что значит готовыми? Только одно, что мы можем реально сделать: массовая вакцинация. Точка. Все как мантру повторяют: «соблюдение мер безопасности, дистанция, самоизоляция, ограничения, маски...». Ну да... А как иначе?» — заявил доктор.

По мнению Мясникова, Россия одной из первой поняла, что вводить жесткие ограничения — это не выход из сложившейся ситуации. Ведь за третьей волной может последовать четвертая и так далее. Необходимо быть готовыми к тому, кто вакцинация станет ежегодным явлением. Только благодаря ей можно побороть коронавирус. Все остальные меры являются лишь вспомогательными, уточнил Мясников.

Большая часть Европы не справляется с коронавирусом. Там началась третья волна, отметил Александр Мясников. К этому привели ошибки властей ряда государств, где вводят хаотичные запреты и не уделяют должного внимания вопросам вакцинации.