Актриса Кирстен Данст готовится стать мамой во второй раз

Лос-Анджелес, 30 марта. Американская актриса Кирстен Данст эффектно сообщила о своей второй беременности. Она приняла участие в модной фотосессии для глянцевого журнала.

Звезда появилась на обложке журнала W Magazine в роскошном кружевном платье. Фотографом выступила режиссер София Коппола. Девушки дружат около 22 лет и стараются поддерживать друг друга. На свежих снимках невооруженным глазом видны округлившиеся формы актрисы.

Фотосессия в основном прошла на полу и на кровати. Данст получила огромное удовольствие от процесса, но единственное, что ей давалось с трудом, так это переодевания. Она примерила больше пяти образов, некоторые из них были довольно экстравагантными для беременной. Один из снимков получился даже шуточным — актриса, судя по всему, уставшая от смены нарядов, просто прислонила платье к себе.

Судя по животу, пополнение в семье случится совсем скоро. Кирстен Данст не раз признавалась, что всегда мечтала о большой семье. Сейчас она вместе с возлюбленным Джесси Племонсом воспитывает двухлетнего сына Энниса. Пара обручилась четыре года назад, однако свадьбу так и не сыграла, по крайней мере о торжестве они широкой публике не сообщали.

Недавно о беременности сообщила российская актриса Агния Кузнецова. Новость о пополнении в семье поразила супруга артистки, танцора Максима Петрова.