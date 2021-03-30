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Путин одобрил запуск IV конкурса управленцев «Лидеры России»

Путин одобрил запуск IV конкурса управленцев «Лидеры России»

Москва, 30 марта. Глава РФ Владимир Путин положительно высказался об идее запуска IV конкурса управленцев «Лидеры России».

Старт регистрации на конкурс запланирован на 31 марта. В этот день будет запущена онлайн-трансляция, в ходе которой организаторы расскажут о всех этапах и дадут рекомендации. С конкурсантами будут работать более сотни ведущих управленцев страны. Среди них политики, врачи, ученые и многие другие.

В начале марта в Мордовии стартовал конкурс управленцев. Мероприятие призвано выявить и поддержать лидеров, способных работать во благо республики. За честностью и открытостью всех процедур конкурса проследит наблюдательный совет.

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