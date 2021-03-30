В Чернобыльскую зону запустят речные туристические маршруты

Киев, 30 марта. Украинские власти намерены запустить несколько новых речных маршрутов. Суда будут курсировать между столицей, Чернобылем и Каневом.

Такой вид транспортного сообщения будет пользоваться спросом, считают в министерстве инфраструктуры. Восстановление внутренних водных путей — это одна из приоритетных задач ведомства на этот год. Сейчас в министерстве работают над созданием подзаконных актов. Власти Украины рассчитывают сделать так, чтобы возможности Днепра использовались на 100%.

«Как это было еще во времена Киевской Руси, когда существовал знаменитый путь «из варяг в греки»», — отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В прошлом году Чернобыльскую зону посетило втрое меньше туристов, чем в 2019 году. Власти Украины связывают такие показали с пандемией коронавируса. Несмотря на то, что с момента трагедии на Чернобыльской АЭС прошло почти 35 лет, многие по-прежнему активно интересуются, что послужило причиной аварии. Например, Великобритания объявила о выходе нового документального фильма о событиях апреля 1986 года.