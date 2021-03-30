Средняя сумма автокредита в России увеличилась до 931 тыс. рублей

Москва, 30 марта. Статистика за февраль показала увеличение размеров автокредита в России до 981 тыс. рублей.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитало, что россияне стали брать больше денег в кредит на покупку автомобиля в феврале. Об этом сообщает информационное агентство «ПРАЙМ».

Согласно опубликованной информации, объем автокредита вырос до 980,9 тыс. рублей. Это свидетельствует о росте в 20,3% в годовом выражении и 7,6% в месячном.

«После некоторого снижения в январе текущего года, средний чек автокредита в феврале вновь вплотную приблизился к 1 миллиону рублей», — подчеркнул директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Лидируют в списке регионов с наиболее крупными автозаймами Москва (1,497 млн), Московская область (1,221 млн), Санкт-Петербург (1,177 млн) и Краснодарский край (1,081 млн).

Автоэксперты ранее рассказали, в каких случаях аренда машины будет выгодна, а в каких лучше приобрести личное транспортное средство. Так, некоторым гражданам нет смысла откладывать покупку, учитывая дефицит рынка и увеличение цен, поэтому для них актуальна услуга кредитования.