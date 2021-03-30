Победитель «Битвы экстрасенсов» пообещал четырем знакам Зодиака удачу в апреле

Москва, 30 марта. Победитель третьего сезона шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, каким знакам Зодиака в апреле улыбнется удача.

Экстрасенс пообещал, что ближайший месяц выдастся благоприятным для большинства знаков Зодиака. Но для четырех он будет по-настоящему счастливым.

Например, люди, родившиеся под знаком Льва, будут весь месяц с легкостью преодолевать все трудности. Экстрасенс посулил им удачу во всех начинаниях.

Рыбам, по его словам, повезет в личной жизни. Он посоветовал людям, состоящим в отношениях, задуматься о переходе на новый этап: решиться на романтическое путешествие или даже свадьбу.

Стрельцам экстрасенс посулил череду интересных событий. Это могут быть как приятные встречи и развлечения, так и крупные свершения.

«Главное для Стрельцов — отбросить все второстепенное и сконцентрироваться на главных задачах, которые приведут к судьбоносным переменам в жизни», — цитирует его «Московский комсомолец».

Козероги, по словам экстрасенса, смогут в апреле реализовать все поставленные в рамках работы цели. Наиболее удачным станет конец месяца, который принесет новые возможности.

Ранее астролог Василиса Володина, известная по шоу «Давай поженимся», назвала знаки Зодиака, которые ждет приток финансов в апреле. Она пообещала удачу в этом вопросе Овнам, Водолеям и Ракам.