Российские звезды высмеяли придирки Украины из-за Крымского моста

, 30 марта. Российские артисты отреагировали на уголовные дела, которые против них завели на Украине за выступление на открытии Крымского моста в 2018 году.

На прошлой неделе появилась информация, что украинская прокуратура возбудила уголовные дела в отношении 23 российских артистов. В их числе оказались Дмитрий Харатьян, Валерия, Дима Билан, Ольга Кормухина, Лариса Долина, Олег Газманов, Жасмин, Григорий Лепс и многие другие. Представители ведомства заявили, что причиной является концерт по случаю открытия Крымского моста в 2018 году, в котором участвовали звезды.

С артистами попытались связаться журналисты «Радио Свобода» (признано иностранным агентом) и взять комментарий для проекта «Крым. Реалии». Однако большинство звезд в грубой форме отказались говорить с корреспондентами.