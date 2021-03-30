Российские звезды высмеяли придирки Украины из-за Крымского моста

, 30 марта. Российские артисты отреагировали на уголовные дела, которые против них завели на Украине за выступление на открытии Крымского моста в 2018 году.
На прошлой неделе появилась информация, что украинская прокуратура возбудила уголовные дела в отношении 23 российских артистов. В их числе оказались Дмитрий Харатьян, Валерия, Дима Билан, Ольга Кормухина, Лариса Долина, Олег Газманов, Жасмин, Григорий Лепс и многие другие. Представители ведомства заявили, что причиной является концерт по случаю открытия Крымского моста в 2018 году, в котором участвовали звезды.
С артистами попытались связаться журналисты «Радио Свобода» (признано иностранным агентом) и взять комментарий для проекта «Крым. Реалии». Однако большинство звезд в грубой форме отказались говорить с корреспондентами.
«Крымский мост давно работает. А с вашим радио ничего общего. С иноагентами не общаюсь», — ответил певец Олег Газманов.
Многих исполнителей удивило, что Украина только сейчас опомнилась, хотя концерт был несколько лет назад. Выходку украинских властей артисты считают абсурдом — в первую очередь правовым.
«Ребят, ну я ж не психиатр, я диагнозы не ставлю, тем более их не комментирую. Ну, сами подумайте, смешно просто даже внимание обращать на это нормальному человеку. Ну что же раздувать из этого?! Мели, Емеля, твоя неделя, что называется», — отреагировала исполнительница Ольга Кормухина.
Рок-музыкант Александр Маршал в беседе с Федеральным агентством новостей не постеснялся назвать сотрудников прокуратуры Украины идиотами. Он предположил, что дела у чиновников Незалежной настолько плохи, что они решили поиграть на нервах других людей.