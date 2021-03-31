Аринцева объяснила, как при поверке счетчиков не нарваться на мошенников

Директор автономной некоммерческой организации «Центр жилищного просвещения», член Общественной палаты РФ Ольга Аринцева на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» посоветовала проверять необходимость поверки счетчиков, чтобы не попасться на удочку мошенников.

«Мошенничество в области поверки счетчиков у нас присутствует. Как правило все организации, которые идут на рынок услуг и убеждают стариков о необходимости поверки, не обязательно говорят правду. С инженерной точки зрения, поверка приборов учета — необходимый процесс, но вы должны проверить, а нужна ли она вам?» — пояснила Аринцева

По ее словам, перед поверкой необходимо внимательно изучить документы и даты в паспорте счетчика. Если еще не подошел срок, ни о какой поверке не может быть и речи. Аринцева отметила, что, если жильцу дома пытаются всучить прибор учета, который уже прошел часть поверочного интервала, это жульничество.

Также член Общественной палаты РФ пояснила, как влияют на содержание дома неплательщики. По ее словам, услуги, которыми пользуются жители многоквартирных домов, следует разделить на две категории.

«У нас есть две группы платежей, которые принято называть платежами ЖКХ. Первая группа — это когда мы платим за свое, то есть в нормальное состояние своего дома. Вторая группа платежей — это платежи за услуги, которыми мы пользуемся, но которые нам не принадлежат. Например, мы платим за право помыть руки, за правом пользоваться теплом от батареи. Поэтому если мы недофинансируем первую группу платежей, дом стареет быстрее. А когда мы не оплачиваем, например, воду, у нас накапливается долг поставщику ресурсов. В Европе, например, должникам услуги отключают, у нас все происходит мягче», — объяснила Аринцева.

Ранее в материале ФАН председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева объяснила причину высокой стоимости поверки счетчиков.