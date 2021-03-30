ЧП в Суэцком канале грозит убытками в сотни миллионов долларов

Москва, 30 марта. Руководитель отраслевого центра «Маринет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Александр Пинский рассказал о возможных убытках от происшествия в Суэцком канале.

Из-за севшего на мель судна-контейнеровоза Ever Given, которое ранее преграждало Суэцкий канал, компании могут лишиться сотен миллионов долларов. Расходы ожидаются у операторов морского пути, судовладельцев и производителей перевозимых товаров. Оценку как прямых, так и косвенных убытков от инцидента дают многие эксперты, объяснил собеседник «Известий».

«Даже консервативная оценка исчисляется сотнями миллионов долларов», — добавил Пинский.

В эти убытки входят прямые финансовые потери Суэцкого канала, потери от задержки в доставке товаров, а также затраты на альтернативные маршруты, которыми пришлось воспользоваться многим судовладельцам. Многие выпадающие прибыли не покрываются страхованием.

Происшествие указало на критическое значение морского транспорта для глобальной экономики. К тому же инцидент в Суэцком канале подтвердил важность безопасности судоходства: морской транспорт обеспечивает около 80% всех грузов на планете, при этом убытки от одного инцидента огромны.

«Это очевидные вещи, но они обычно находятся не в фокусе внимания широкой общественности, как мы не обращаем внимания на работу сердца или сосудов, пока они функционируют нормально», — приводит пример Александр Пинский.

Движение судов по водному пути возобновилось вечером 29 марта. Об этом стало известно из сообщения администрации канала.