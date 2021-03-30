Красноярский школьник спас тонувшую 10-летнюю девочку

Красноярск, 30 марта. Жительница города рассказала о подвиге своего 16-летнего сына, который вытащил из ледяной воды девочку на Базаихе.

По словам женщины, мальчик вернулся домой со школы и радостно сообщил о спасении ребенка. Героический поступок девятиклассника попал в объектив камер наружного видеонаблюдения.

На кадрах видно, как взрослые хаотично бегают на месте происшествия и не обращают внимания на 10-летнюю тонувшую ученицу. Появившийся на горизонте подросток, заметив девочку, спустился с моста и, прощупав лед, бросился на помощь потерпевшей.

Мать юного спасителя отметила, что гордится своим сыном. Школьник чувствует себя нормально. Помощь медиков, по предварительным данным, никому не потребовалась.

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