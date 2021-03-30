Мурашко обозначил срок сохранения иммунитета у переболевших COVID-19

Москва, 30 марта. Иммунитет к коронавирусу у переболевших сохраняется в течение полугода, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Количество антител начинает уменьшаться примерно через полгода после формирования естественного иммунитета вследствие болезни COVID-19. Информация об этом основана на опыте, пояснил министр.

Иммунитет после болезни не исключает возможности получить вакцину, подчеркнул Мурашко, но это нецелесообразно. В первую очередь нужно привить незащищенных граждан, пояснил министр.

Пожилым россиянам министр здравоохранения посоветовал прививаться «Спутником V», а не его облегченной версией — однокомпонентным «Спутником Лайт».

Испытания вакцины от коронавируса на детях могут начаться в России в ближайшие два месяца. Создатели вакцин и Минздрав обсуждают вопрос начала исследования препаратов. Иммунолог Центра Гамалеи Владимир Болибок высказал предположение, что «Спутник Лайт» может быть эффективен для вакцинации детей.