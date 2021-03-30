Анекдот Норкина про Путина и Шойгу заставил студию НТВ хохотать

Москва, 30 марта. Гости передачи «Место встречи» в эфире НТВ обсудили российский юмор. В рамках дискуссии телеведущий Андрей Норкин вспомнил бородатый анекдот, но рассказал его на новый лад.

Норкин рассказал зрителями и гостям ситуацию, как однажды президент России Владимир Путин на пресс-конференции пошутил о часах и кортике (холодное колющее оружие, которое носят офицеры. — Прим.ред).

Глава государства рассказал анекдот, в котором сын бывшего офицера обменял во дворе отцовский кортик на часы. Отец, узнав об обмене, объяснил сыну последствия такого обмена.

«Часы хорошие, молодец. Но знаешь, завтра вот придут к нам бандиты и грабители, меня убью, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут», — поделился Путин.

Телеведущий уточнил, что недавно анекдот видоизменили и представили ситуацию так, как будто о кортике и часах разговаривают Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Разговаривают Путин и Шойгу. И Путин обращается к Шойгу с вопросом: «Который час?». Шойгу отвечает: «Не знаю, у меня кортик», — пошутил Андрей Норкин.

Шутка понравилась залу, и зрители громко расхохотались.

Ранее ведущий Андрей Норкин рассказал стих про ситуацию в Суэцком канале. В нецензурном юмористическом четверостишии говорится о неминуемом конце после того, как корабль сел на мель.