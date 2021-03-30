Вертолет МИ-8 отреставрирован и готов стать экспонатом одного из парков Тульской области

Тула, 30 марта. Осужденные тульской исправительной колонии №7 отреставрировали и отремонтировали винтокрылую машину. Теперь вертолет МИ-8 займет свое достойное место в парке «Памяти и славы» Новомосковска — второго по величине города Тульской области.

«Ремонтировали этот вертолет долго, с прошлой осени, благо время позволяло. Занималась им бригада около десяти человек. Это осужденные, трудоустроенные в авторемонтной мастерской. Сам вертолет довольно габаритный и тяжелый», — рассказала ФАН начальник пресс-службы УФСИН России по Тульской области Маргарита Римар.

Теперь внешний вид вертолета в полном порядке: осужденные ИК-7 провели кузовные и лакокрасочные работы. Осталось дождаться часа, когда обновленная боевая машина станет частью экспозиции военной техники под открытым небом в новомосковском парке. Это, как стало известно ФАН, произойдет совсем скоро - в преддверии Дня Победы.