Краснокнижных журавлей выпустили на волю в Приморье. ФАН-ТВ

Особи разного возраста — один и два года, а также разного способа воспитания. Одного журавля местные жители спасли летом 2020 года в Ленинском районе Еврейской автономной области. Птица перезимовала в Центре «Тигр», после чего местные специалисты и орнитологи Всемирного фонда дикой природы надели ей трекер и кольцо. Вторую птицу привезли в центр около месяца назад, журавля назвали Квотер.

«Первое время мы их поместили вместе в домики, только сделали перегородку, потому что мы не знали, не могли предугадать, какое будет поведение, потому что журавль Квотер он более взрослый, а Жура поменьше. В процессе, можно сказать, социализации, проживания вместе, они сблизились. Они первое время общались через перегородку, у них какой-то свой язык. Потом мы открыли дверь, и они стали жить вместе», — рассказывает сотрудник центра Алексей Юстус.

Квотер появился на свет в Муравьевском природном парке Амурской области, оттуда его и выпустили на волю в мае 2020 года. По неизвестным причинам он не улетел на зимовку на юг Китая или Корейской полуостров, а оказался на севере Приморья, в стороне от миграционных путей. Специалисты нашли журавля с помощью трекера и спасли его.

«Задача была, скажем так, выполнить роль родителей, научить его, сымитировать здесь условия, приближенные к природе, то есть здесь ему и ловили рыбу живую, чтобы он учился ее ловить, то есть нужно было научить, скажем так, выживанию, самостоятельной жизни в природе», — рассказал руководитель центра «Тигр» Виктор Кузьменко.

Птиц решили выпустить вместе, потому что в этом случае они, скорее всего и дальше будет держаться рядом, и помогать друг другу. Орнитологи решили сделать это именно сейчас, потому что на данный момент приходится пик миграционной активности журавлей. Около недели за птицами будут наблюдать, чтобы удостовериться, как они адаптируются к вольной жизни.