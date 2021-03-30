«ЖКХ Контроль» составил рейтинг жалоб в сфере коммунальных услуг



Как составляется рейтинг проблем в сфере ЖКХ и что больше всего волнует жителей многоквартирных домов, рассказал заместитель исполнительного директора «ЖКХ контроль» Андрей Костянов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Коммерческое партнерство «ЖКХ Контроль» собирает информацию у более 80 субъектов Российской Федерации. Региональные центры общественного контроля помогают в этом вопросе. Так мы составляем некий рейтинг проблем в сфере ЖКХ», — рассказал Андрей Костянов.

По его словам, обычно на первом месте стоит проблема неудовлетворительного состояния многоквартирных домов и общего имущества в них. На втором месте — проблема начисления платы за коммунальные и жилищные услуги.

«Зачастую жители многоквартирных домов недовольны управляющей компанией, люди просто не могут найти с ней общий язык. Также многие россияне жалуются на качество коммунальных услуг. По их словам, вместо прозрачной воды часто течет что-то похожее на кофе», — сообщил эксперт.

Он также осветил проблему благоустройства придомовой территории. Этот вопрос из года в год поднимается в рейтинге все выше и выше, потому что люди начинают понимать, что дом не ограничивается стенами. Землю, которая находится радом с домом, также надо содержать надлежащим образом: облагораживать, чтобы было комфортно не только внутри подъезда, но и за его пределами.

Рейтинг проблем в сфере ЖКХ завершает вопрос коммунального ремонта.

«Как только появился капремонт и все начали проходить эту программу, этот вопрос занимал первые места в рейтинге жалоб. Но со временем вопрос капитального ремонта поменял характер — стал более глубоким. Теперь он больше связан с качеством самого ремонта и электросбережением», — рассказал Андрей Костянов.

Ранее ФАН сообщал, что юрист призвал не взыскивать с льготников лишние начисления на ЖКУ.