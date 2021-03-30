Следственный комитет завел дело на стрелка из Мытищ. События дня. ФАН-ТВ

Следственный комитет завел дело на стрелка из Мытищ Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подмосковного стрелка. 61-летнему Владимиру Барданову вменяется посягательство на жизнь сотрудников правопорядка. Пенсионер еще утром забаррикадировался в собственном доме в элитном подмосковном поселке Новые Вешки. Все началось, когда в коттедж к заядлому охотнику, который находится в федеральном розыске, пришли полицейские и сотрудники ФСБ для задержания по делу о хранении оружия. Сначала мужчина открыл стрельбу из окна, а затем бросил две гранаты, одна из которых взорвалась. О пострадавших не сообщается. На момент стрельбы в доме вместе со стрелком находились члены его семьи, позже пенсионер позволил им уйти. Злоумышленник ранее был дважды судим, Барданов — владелец не только внушительного оружейного арсенала, но и мини-зоопарка, включающего рысь и медведя. Как сообщают СМИ, налоговая задолженность стрелка составляет более 148 тысяч рублей. Мы следим за развитием событий.

Евросоюз обеспокоен сближением России и Китая Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель «раскусил» задумку дружественных стран. По его словам, Москва и Пекин намерены сообща противодействовать Западу и повысить свою экономическую независимость от англо-саксонского мира. Дипломат вменяет в вину КНР и РФ «неприятие демократических ценностей» в том виде, как их понимает Брюссель. «Ошибочно изучать отношения Москвы и Пекина исключительно с экономической точки зрения. Сближение России и Китая в первую очередь основано на неприятии демократических ценностей и противодействии тому, что они расценивают как «вмешательство» в свои внутренние дела», — подчеркнул Боррель. Такую точку зрения глава дипломатии ЕС высказал в своем блоге. Любопытно, что слово «вмешательство» Боррель взял в кавычки, чтобы подчеркнуть свою убежденность в том, что Запад якобы совершенно не пытается бесцеремонно влезать в дела наших стран.