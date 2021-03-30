«Агросуицид»: обезлесение Амазонии ударило по производителям сои в Бразилии

Активный экспорт и рекордный урожай соевых бобов приносят большие средства в экономику Бразилии. Однако расширение площади посевов, вырубка лесов и вытекающее из этого сокращение осадков в ближайшем будущем нанесут удар не только окружающей среде, но и самой сельскохозяйственной промышленности, которая зависит от богатств лесов Амазонии, отмечает Dialógo Chino.

В 2020 году урожай зерновых культур в Бразилии, к которым относится и соя, превысил 250 млн тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства. Таким образом, производство сои в стране увеличилось в четыре раза с начала века, достигнув исторически рекордных объемов.

Но по мере расширения посевов сои на север и на восток сократилась доступная площадь земли для животноводческого хозяйства, которое вследствие этого начало постепенно отодвигать лесные границы Амазонии. Растениеводство и животноводство стали одними из главных виновников обезлесения, а площади тропических лесов, на которых держится сельское хозяйство, стали стремительно сокращаться.

Лоббисты агропромышленного сектора считают, что проводить такую причинно-следственную связь — значит пытаться возложить всю ответственность за здоровье нашей планеты на плечи бразильских фермеров. Однако ученые утверждают, что вырубка тропических лесов приводит к уменьшению количества атмосферных осадков над оставшейся частью Амазонии. А она также необходима для орошения сельскохозяйственных посевов — а следовательно, играет важную роль для доходов сельского хозяйства и всей Бразилии.

В последние десять лет ученые и даже сами представители агробизнеса начали признавать, что постепенное сокращение количества осадков представляет собой самую серьезную угрозу для бразильского агробизнеса.

По данным Национального института космических исследований (INPE), количество осадков в год сократилось почти на 17% за последние десять лет по сравнению со средними показателями за прошедшие 40 лет. Исследование «Повестка дня в области безопасности Амазонии» предсказывает, что потеря леса сократит количество осадков в засушливый сезон в бассейне Амазонки на 21% к 2050 году.

Ученые находят все больше доказательств того, что сезон дождей начинается позже и имеет меньшую продолжительность в регионах Бразилии, где производится соя и кукуруза.

Согласно исследованию Международного журнала по климатологии, обезлесение лесов привело к сокращению осадков в крупнейшем штате-производителе сои Мату-Гросу. Соседний штат Рондония потерял половину своих осадков. Дожди в регионе становятся более сезонными, с пониженной влажностью и меньшим количеством облаков.

Деревья вытягивают воду из земли и выпускают водяной пар через свои листья, создавая «атмосферные реки», что и делает дожди Амазонии такими обильными. Примерно 30-50% дождей, выпадающих в районе лесов Амазонии, — результат транспирации, то есть процесса движения воды и ее испарения через листья деревьев. Вырубка лесов прерывает этот цикл транспирации, приводя к сокращению осадков.

Район Андов, бассейн Ла-Платы, который охватывает юг Бразилии, части Аргентины, Парагвай, Уругвай и северо-восточную Боливию, зависят от движения влаги в атмосфере из Амазонии.

Нарушение движения этих «атмосферных рек» можно приравнять к «агросуициду», как выразились исследователи в Федеральном университете Минас-Жерайс.

«Особую тревогу вызывает то, что большая часть обезлесения достигла точки невозврата», — заявляет исследователь в области климата Федерального университета Минас-Жерайс Аржемиру Тейшейра.

Агробизнес вредит самому себе

Сельское хозяйство является фактическим локомотивом развития экономики Бразилии и занимает львиную долю в промышленности страны. В стране на одном участке за один год можно получить два или даже три урожая.

Так как вырубка лесов не только влияет на количество осадков, но и на сезонность их выпадения, то Бразилия может потерять такое важное для экономики преимущество. Задержка сезона дождей сокращает время, в течение которого можно выращивать и собирать урожай.

Еще одно исследование, опубликованное в Международном журнале по климатологии, показало, что длительность сезонов дождей в Мату-Гроссу сократилась в среднем на 27 дней с 1998 по 2019 года.

«Правительство не хочет смотреть правде в глаза, оно только внемлет интересам десятков производителей», — заявила экс-министр сельского хозяйства Катя Абреу, которая выступает за усиление защиты окружающей среды.

Границы и перемены

Уровень экспорта сельскохозяйственных продуктов из Бразилии находится на историческом максимуме, и эта цифра продолжает расти, особенно в связи с ростом спроса на китайском рынке.

Учитывая, что обезлесение влияет на количество осадков в регионах, которые зависят от сельскохозяйственной промышленности, возникает вопрос: на каком этапе природа будет не в состоянии справляться с возложенными на нее сельским хозяйством функции?

«Модель производства в Бразилии исчерпает себя. Важно не достигать постоянно новых рекордов, а поддерживать производство на стабильном уровне. Нам нужно восстановить тропические леса, создавая постоянные заповедные зоны, так как без этого дождей больше не будет», — говорит представитель Бразильского сельскохозяйственного исследовательского института Эдуарду Ассад.

Изменение модели развития в Бразилии — единственный выход из этой ситуации. По словам колумбийского климатолога Германа Поведы, страны региона Амазонии должны инвестировать в экономику, основанную на методах разумного использования их биологического разнообразия.