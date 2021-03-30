В Совете Федерации обвинили Запад в попытке перекроить историю Второй мировой войны

Круглый стол на тему «Информационная политика Российской Федерации и защита исторической правды» прошел 30 марта в Совете Федерации. Эксперты пояснили, что искажение истории недопустимо, так как конечная цель инициаторов подобного — уничтожение России, передает корреспондент ФАН.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Алексей Пушков заявил, что тема заседания крайне важна и актуальна: она гораздо шире, чем выяснение исторических фактов. Сенатор сказал, что мы живем во времена «схватки за историю», и ничего подобного ранее не происходило.

«На Западе упорно пытаются произвести ревизию итогов Второй мировой войны. Попытки осуществить задуманное со стороны заинтересованных сил носят агрессивную форму. По имеющейся информации, в ближайшее время в Европе будет выпущена книга, в которой высказывается мысль, что во Второй мировой войне виноват СССР, а Западу следовало поддержать Гитлера, чтобы не дать победить русским — тогда мы бы не мешали Европе», — сообщил спикер.

Пушков добавил: пока что официальная мировая история не отрицает того факта, что за начало Второй мировой несет ответственность нацистская Германия. Но противники России намерены создать «параллельную историю», которую позже сделают «альтернативной», а затем — «истинной».

«Недоброжелатели нашей страны стремятся поставить вне закона СССР. Надо понимать, что эти действия враждебны России. После подмены истории первым делом будет изменен статус нашей страны в ООН, и Россию попытаются лишить международной легитимности», — разъяснил ситуацию председатель временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

Пушков заметил, что исход информационной битвы еще не предопределен. Многие страны, в том числе Китай, не приемлют теорию, которую пытается навязать Запад. Политик обратил внимание, что помимо отстаивания истины в международном пространстве, мы должны защитить правду внутри страны. Сенатор уведомил, что 31 марта должно состояться обсуждение законопроекта, запрещающего реабилитацию фашизма и какое-либо клеветническое отождествление СССР с гитлеровской Германией. Пушков призвал всех защитить историческую правду.

Помощник президента России Владимир Мединский в своем выступлении сказал: «Кто определяет прошлое, определяет будущее». Он заявил, что оппоненты России, правопреемницы Советского Союза, с помощью фальсификации истории пытаются освободить себя от обязательств, принятых на Ялтинской и Потсдамской конференциях.

«Даже крупные СМИ Германии позволяют себе сегодня публикации, в которых называют чествование в нашей стране знаменательных дат и побед над немецко-фашистскими захватчиками «танцами на костях». В частности, они «недовольны» широким освещением годовщины победы Красной армии в Курской битве — одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны, в котором войскам Вермахта был нанесен сокрушительный удар, и ход войны изменился. Они считают, что мы должны отмечать лишь дни скорби и памяти», — сообщил Мединский.

Помощник президента напомнил, что в Европе сносят памятники, поставленные в честь советских воинов-освободителей, уничтожают знаки благодарности советскому солдату. США, Великобритания и Франция считаются «истинными победителями фашизма». Подобную общественную позицию пытаются сформировать как в Европе, так и внутри России. Мединский привел в пример факт того, что первым этапом развала СССР стало разрушение образа прошлого.

«Цель подобной идеологической диверсии — отнять у России память, а потом — территории и ресурсы. Оспорят Выборг, Калининград, потом скажут, что когда-то русские «не по праву заняли Сибирь», — добавил спикер.

Разговоры о «советской оккупации» заводятся не просто так, отметил он. Запад уже подсчитал миллиардные суммы, которые, по его мнению, Россия должны уплатить странам, освобожденным Красной армией за «нанесенный ущерб».

«При этом Россия уже потеряла огромные территории, так как ее земли были отторгнуты как часть территории бывших союзных республик, превратившихся в независимые государства», — напомнил помощник президента.

Потери гражданского населения СССР в зоне оккупации оцениваются более чем в 13,5 миллионов человек, подчеркнул Мединский.

«Это в разы больше, чем уничтоженных нацистами цыган, евреев и сербов. Но мы почему-то стеснялись говорить о геноциде русских. Славян истребляли! Надо напоминать потомкам европейцев, какие преступления в нашей стране совершили их предки», — сказал политик.

Владимир Мединский сделал вывод, что цели «войны за память», развязанной против России, утилитарны. Он добавил, что мы должны противостоять попыткам переписать историю на законодательном уровне, вести научно-разъяснительную работу внутри страны и на международной арене.

«Кого мы воспитаем, если станем растить свою смену в либертарианских традициях? Исторические факты недопустимо искажать. Россия обязана блюсти и охранять свой исторический суверенитет! Основы государственной культуры, как и история — основополагающие. Совет Федерации должен приветствовать и поддерживать инициативы по укреплению этих понятий», — заключил Мединский.

Экс-директор Федеральной службы контрразведки, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин напомнил, что на праздник Победы 9 мая 1995 года, несмотря на развал страны, к нам приехали главы всех крупных европейских государств, включая Германию, так как они уважали наше государство и не подвергали сомнениям историю.

«Отчасти в ситуации виноваты мы сами. Мы переписывали историю в 1917 году, в 1953 году, в 1991 году. В угоду пришедшим к власти у нас критиковали все, что происходило ранее. Подобная политическая конъюнктура — удар по самой стране. История должна оставаться честной и преподаваться объективно. Подобный подход очень важен в работе с молодежью, ведь эта среда формирует будущее нашего государства», — отметил Степашин.

Политик согласился, что работать сегодня на международном уровне представителям России крайне тяжело: Запад организовал информационную блокаду, вводит антироссийские санкции и ведет массированную пропаганду, но работать надо. Россия должна находить пути и способы, чтобы рассказывать мировому сообществу о жертвах нацизма. Сергей Степашин попросил законодателей быть точными и аргументированными, а политиков — находить новые подходы и формы работы по сохранению исторической правды.