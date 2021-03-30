ЛНР обвинила ВСУ в гранатометном обстреле поселка Донецкий

Луганск, 30 марта. Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли поселок Донецкий, который расположен на территории Луганской Народной Республики.

По словам офицера пресс-службы Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, украинские силовики выпустили по окраинам Донецкого девять боеприпасов из автоматического станкового гранатомета. Он также добавил, что действия ВСУ свидетельствуют о «неспособности и нежелании» Киева следовать курсу мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Украина провоцирует обострение конфликта, пытаясь реализовать силовой сценарий. По ее словам, подразделения Вооруженных сил Украины значительно увеличили количество обстрелов в Донбассе, чтобы спровоцировать Народную милицию ДНР на ответный огонь и полноценные боевые действия.