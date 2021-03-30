Дерматолог объяснил, как внешний вид ногтей сигнализирует о проблемах со здоровьем

Москва, 30 марта. Изменения в состоянии ногтей считаются характерным признаком наличия проблем со здоровьем, сказала врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.

Здоровые ногти должны быть гладкими, прочными и блестящими. Они являются структурой, которая крайне чувствительна к разнообразным изменениям, происходящим в организме человека. Ноготь может начать выглядеть иначе из-за сердечно-сосудистых заболеваний, сказала врач.

«При такой тяжелой патологии, как атеросклероз, форма ногтей обязательно будет изменена, включая продольную и поперечную исчерченность. Ногти могут меняться при легочных заболеваниях, болезнях эндокринной системы», — объяснила она в комментарии «Радио 1».

При болезни почек, такой как почечная недостаточность, также может изменяться состояние ногтей. Чаще всего у них меняется цвет. Появляющиеся белые пятна возникают из-за дефицита А, B3 и B6.

Здоровое питание положительно влияет на здоровье человека. В частности, на состояние кожи. Внимание россиян на это обратила диетолог Маргарита Королева.