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Ближний Восток

Спецназ Афганистана уничтожил командира «Аль-Каиды» в провинции Пактика

Спецназ Афганистана уничтожил командира «Аль-Каиды» в провинции Пактика

Представители афганских спецслужб провели успешную операцию по ликвидации двух высокопоставленных террористов, сообщает Telegram-канал «Афганская голубка».

Представители Национального директората безопасности (NDS) рассказали, что командиры боевиков были перехвачены в районе Гаян провинции Пактика.

Целью отряда сил специального назначения NDS стали:

  • Давлат Бек Таджики (известен под именем Абу Мухаммад ат-Таджики) — высокопоставленный член «Аль-Каиды на Индийском субконтиненте», регионального отделения группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ);
  • Хазрат Али (Хамза Мухаджир) — один из командиров движения «Талибан» (запрещен в РФ).

Высокопоставленные террористы отвечали за подготовку боевиков и их командиров с применением современных типов вооружений на тренировочных базах «Талибана»1 в Логаре, Газни и Забуле. Они принимали участие в атаках талибов на правительственные силы в марте 2021 года.

Только на прошлой неделе боевики «Талибана» предприняли несколько нападений на простых граждан и правительственные силы Афганистана.

Например, 22 марта в провинциях Кандагар и Дайкунди талибы убили семерых полицейских и ранили пятерых военнослужащих. На следующий день в регионе Багдис в боях с террористами погибли еще четверо правоохранителей, а через день, 24 марта, боевики убили двоих мирных жителей, четверых военнослужащих и одного пограничника. И такая обстановка в регионе сохраняется до сих пор — ежедневно от рук радикальных экстремистов гибнут люди.

При этом руководство «Талибана» настаивает на выполнении силами США достигнутых в Дохе договоренностей о выводе американских войск с территории Афганистана. Боевики требуют, чтобы иностранные военные покинули регион до 1 мая. Именно эта дата была определена в ходе переговоров с администрацией предыдущего американского президента Дональда Трампа. Новый глава Белого дома Джо Байден пока не спешит выполнять эти договоренности.

Спецназ Афганистана уничтожил командира «Аль-Каиды» в провинции Пактика

1 Организация запрещена на территории РФ.

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