Спецназ Афганистана уничтожил командира «Аль-Каиды» в провинции Пактика

Представители афганских спецслужб провели успешную операцию по ликвидации двух высокопоставленных террористов, сообщает Telegram-канал «Афганская голубка».

Представители Национального директората безопасности (NDS) рассказали, что командиры боевиков были перехвачены в районе Гаян провинции Пактика.

د ملی امنيت دلوی رياست ځانګړو ځواکونو د پکتيکا په ګيان کې د القاعدې د هند وچې غړی دولت بیګ مشهور په ابومحمدالتاجکي دتاجکستان تبعه او طالب ترهګر حضرت علي مشهور په حمزه مهاجر د وزیرستان اوسیدونکی ګيان ته پر لاره وژلي. #اعتماد‌_یک‌_ملت#د_یو_ملت_اعتما‌د#TRUST_OF_A_NATION pic.twitter.com/H49C6T2bPv — NDS Afghanistan (@NDSAfghanistan) March 30, 2021

Целью отряда сил специального назначения NDS стали:

Давлат Бек Таджики (известен под именем Абу Мухаммад ат-Таджики) — высокопоставленный член «Аль-Каиды на Индийском субконтиненте», регионального отделения группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ);

(известен под именем Абу Мухаммад ат-Таджики) — высокопоставленный член «Аль-Каиды на Индийском субконтиненте», регионального отделения группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ); Хазрат Али (Хамза Мухаджир) — один из командиров движения «Талибан» (запрещен в РФ).

Высокопоставленные террористы отвечали за подготовку боевиков и их командиров с применением современных типов вооружений на тренировочных базах «Талибана»1 в Логаре, Газни и Забуле. Они принимали участие в атаках талибов на правительственные силы в марте 2021 года.

Both commanders were responsible for training Taliban fighters and commanders with sophisticated weapons as well as preparing for operations in the Spring. They were involved in training TB fighters and commanders in Logar, Ghazni&Zabul. CDRS were killed as they fled Ghazni for — BILAL SARWARY (@bsarwary) March 30, 2021

Только на прошлой неделе боевики «Талибана» предприняли несколько нападений на простых граждан и правительственные силы Афганистана.

Например, 22 марта в провинциях Кандагар и Дайкунди талибы убили семерых полицейских и ранили пятерых военнослужащих. На следующий день в регионе Багдис в боях с террористами погибли еще четверо правоохранителей, а через день, 24 марта, боевики убили двоих мирных жителей, четверых военнослужащих и одного пограничника. И такая обстановка в регионе сохраняется до сих пор — ежедневно от рук радикальных экстремистов гибнут люди.

При этом руководство «Талибана» настаивает на выполнении силами США достигнутых в Дохе договоренностей о выводе американских войск с территории Афганистана. Боевики требуют, чтобы иностранные военные покинули регион до 1 мая. Именно эта дата была определена в ходе переговоров с администрацией предыдущего американского президента Дональда Трампа. Новый глава Белого дома Джо Байден пока не спешит выполнять эти договоренности.

1 Организация запрещена на территории РФ.