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Киев запретит украинцам получать «хорошие новости из России»

Киев запретит украинцам получать «хорошие новости из России»

Правительство Украины одобрило новое постановление Верховной рады (ВР) «О противодействии информационному влиянию «страны-агрессора» — документа, предусматривающего частичный запрет на распространение на территории от Ужгорода до Славянска сообщений из Российской Федерации. По некоторым данным, «под нож» киевской цензуры попадут практически все материалы, в которых освещаются «позитивные процессы развития РФ». Предполагается, что в ближайшее время десятки украинских интернет-провайдеров в очередной раз ограничат доступ пользователей к российским ресурсам, а местные службы кабельного телевидения получат право создавать эфирному изображению искусственные помехи. Подобная позиция официального Киева уже вызвала недоумение независимых экспертов. Подробности — в материале корреспондента ФАН.

Изначально указанная рекомендация ВР являлась частью законопроекта под номером 5259 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за пропаганду идеологии «русского мира». Еще 18 марта депутаты Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» и представители экс-президента страны Петра Порошенко в парламенте потребовали запретить «визуальное и аудиальное исполнение Гимна СССР, Гимна УССР и гимнов других союзных республик», а также «пресекать пропаганду хорошего образа жизни в России». Но уже 24 марта соответствующее требование получило юридическое оформление.

Киев запретит украинцам получать «хорошие новости из России»

«У нас есть все необходимые рычаги воздействия на тех, кто так или иначе занимается российской пропагандой, — говорится в заявлении представленной в ВР партии «Европейская солидарность», возглавляемой Порошенко. — Никто в нашей стране не сможет безнаказанно рекламировать русский и советский образ жизни».

Какие именно рычаги воздействия в отношении «российских пропагандистов» в дальнейшем используют соратники бывшего украинского руководителя и нынешнего украинского премьер-министра, пока не сообщается. Да этого и не нужно.

«[Украинское] государство способно позаботиться о своей информационной безопасности, для этого будут задействованы все силы», — заявил глава Кабинета министров Украины.

Уже задействованы.

«Мне поступила директива периодически блокировать выпуски новостей Первого канала российского телевидения, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сотрудник крупной киевской компании, предоставляющей услуги цифровой связи. — По мере возможности я буду эти выпуски блокировать, ссылаясь на наши профилактические работы. Но в дальнейшем ни я, ни мои коллеги не станем ограждать украинского потребителя от хороших новостей из России».

Киев запретит украинцам получать «хорошие новости из России»

А председатель сообщества радиолюбителей из Черниговской области Артем Бошко (имя изменено. — Прим. ФАН) сказал буквально следующее:

«Нет никаких сомнений, что в обозримом будущем Киев установит на основных передающих башнях системы подавления сигнала. Но тогда наряду с хорошими российскими новостями мы не сможем постигать и «прелести» жизни Запада. Лично я считаю, что такое нововведение не поймут ни Брюссель, ни Вашингтон».

С последним утверждением готовы согласиться даже западные аналитики.

«В данном случае речь идет о тотальной цензуре, которая несовместима с идеалами демократии, — сказал в комментарии ФАН европейский правозащитник Александр Митц. — Странно говорить в этом контексте об Украине, которая так стремится стать частью Евросоюза».

Киев запретит украинцам получать «хорошие новости из России»

Как бы там ни было, а в соответствии с зарегистрированным в Верховной раде законопроектом №5259, за «российскую пропаганду» отдельно взятому гражданину Украины грозит тюремное заключение на срок до пяти лет. Если же постановление о запрете на распространение «хороших новостей из России» нарушит компания-провайдер, ее ждут закрытие и конфискация имущества.

«В этой связи хочется спросить: неужели Киев действительно создаст специальный институт цензоров, чиновники которого будут решать, что именно нам нужно слушать, смотреть и даже думать, — интересуется социальный психолог Елена Мильто. — Что же тогда делать, если «хороших новостей» на Украине почти нет?»

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