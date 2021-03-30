Киев запретит украинцам получать «хорошие новости из России»

Правительство Украины одобрило новое постановление Верховной рады (ВР) «О противодействии информационному влиянию «страны-агрессора» — документа, предусматривающего частичный запрет на распространение на территории от Ужгорода до Славянска сообщений из Российской Федерации. По некоторым данным, «под нож» киевской цензуры попадут практически все материалы, в которых освещаются «позитивные процессы развития РФ». Предполагается, что в ближайшее время десятки украинских интернет-провайдеров в очередной раз ограничат доступ пользователей к российским ресурсам, а местные службы кабельного телевидения получат право создавать эфирному изображению искусственные помехи. Подобная позиция официального Киева уже вызвала недоумение независимых экспертов. Подробности — в материале корреспондента ФАН.

Изначально указанная рекомендация ВР являлась частью законопроекта под номером 5259 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за пропаганду идеологии «русского мира». Еще 18 марта депутаты Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» и представители экс-президента страны Петра Порошенко в парламенте потребовали запретить «визуальное и аудиальное исполнение Гимна СССР, Гимна УССР и гимнов других союзных республик», а также «пресекать пропаганду хорошего образа жизни в России». Но уже 24 марта соответствующее требование получило юридическое оформление.

«У нас есть все необходимые рычаги воздействия на тех, кто так или иначе занимается российской пропагандой, — говорится в заявлении представленной в ВР партии «Европейская солидарность», возглавляемой Порошенко. — Никто в нашей стране не сможет безнаказанно рекламировать русский и советский образ жизни».

Какие именно рычаги воздействия в отношении «российских пропагандистов» в дальнейшем используют соратники бывшего украинского руководителя и нынешнего украинского премьер-министра, пока не сообщается. Да этого и не нужно.

«[Украинское] государство способно позаботиться о своей информационной безопасности, для этого будут задействованы все силы», — заявил глава Кабинета министров Украины.

Уже задействованы.

«Мне поступила директива периодически блокировать выпуски новостей Первого канала российского телевидения, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сотрудник крупной киевской компании, предоставляющей услуги цифровой связи. — По мере возможности я буду эти выпуски блокировать, ссылаясь на наши профилактические работы. Но в дальнейшем ни я, ни мои коллеги не станем ограждать украинского потребителя от хороших новостей из России».

А председатель сообщества радиолюбителей из Черниговской области Артем Бошко (имя изменено. — Прим. ФАН) сказал буквально следующее:

«Нет никаких сомнений, что в обозримом будущем Киев установит на основных передающих башнях системы подавления сигнала. Но тогда наряду с хорошими российскими новостями мы не сможем постигать и «прелести» жизни Запада. Лично я считаю, что такое нововведение не поймут ни Брюссель, ни Вашингтон».

С последним утверждением готовы согласиться даже западные аналитики.

«В данном случае речь идет о тотальной цензуре, которая несовместима с идеалами демократии, — сказал в комментарии ФАН европейский правозащитник Александр Митц. — Странно говорить в этом контексте об Украине, которая так стремится стать частью Евросоюза».

Как бы там ни было, а в соответствии с зарегистрированным в Верховной раде законопроектом №5259, за «российскую пропаганду» отдельно взятому гражданину Украины грозит тюремное заключение на срок до пяти лет. Если же постановление о запрете на распространение «хороших новостей из России» нарушит компания-провайдер, ее ждут закрытие и конфискация имущества.